Roosa, 18, nukkui viime talven yleisissä vessoissa, bussiterminaalissa ja ”hyväntahtoisten” miesten sohvilla – Naisten osuus asunnottomista kasvaa, ja kaduilla näkyvät naiset ovat yhä nuorempia

Kotimaa

Roosa, 18, nukkui viime talven yleisissä vessoissa, bussiterminaalissa ja ”hyväntahtoisten” miesten sohvilla –

Viime

”En minä ole samanlainen kuin nämä muut.”

Asunnottomuus

Vaikka

Elämä

”Totta kai minua pelotti nukkua yleisissä vessoissa. Ai mikä pelotti? Elämä.”

Syyt

Roosa

Asunnon

”Vessassa nukkuminen oli karua ja likaista. Mutta siellä oli hiljaista.”

Kaikki

Viime

Monelle

Kun

”Bussiterminaali oli vähän parempi paikka nukkua. Siellä oli ihmisiä lähellä.”

Tämän

”Yhdestä asiasta valehtelin.”

Aurinko

Haastattelun

Artikkelia varten on haastateltu myös Suomen Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtajaa Leena Suurpäätä, SPR:n Nuorten turvatalojen Kotipolku-hankkeen projektipäällikköä Miki Mielosta sekä Dösä tukialus -hankkeen Robert Koskea.