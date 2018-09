Kotimaa

”Asiakasta yritetään vähän kuin pimittää” – Lääkäri­asemat yrittävät omia potilaita eikä niiden käytäntöjä kye

Sosiaali

Osastopäällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

STM:n

Varhila

Yksityisten

Jos