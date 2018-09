Kotimaa

Voi olla läheinen, vaikkei olisi lähellä

Lapseni

Skypestä

aloitti videopuhelut iso­vanhempiensa kanssa jo ennen kuin osasi puhua. Hän istui selkä suorana syöttötuolissa ja kuunteli, kun tabletin ruudulla näkyvä äitini luki hänelle samoja satukirjoja, joita olin itsekin kuunnellut pienenä.Videopuhelun taika oli ilmeinen – en arvannut, että vaippaikäinen osaisi edes keskittyä sillä tavoin. Mutta niin vain Maija Mansikka ja professori Herneenpalko seikkailivat sivuilla, joita mummo käänsi nettikameran edessä Lappeenrannassa ja lapsi kuunteli Helsingissä.Tyttäreni on asunut kaukana isovanhemmistaan koko viisivuotisen elämänsä. Ensin eri kaupungissa, sitten eri mantereella.Kolmevuotiaana hän oppi soittamaan Skypellä itse. Moi mummo, mä soitin vain täältä Kiinasta, että mitä teille kuuluu.ja Whatsappista on tullut perheellemme korvaamattomia.Videopuhelut tuovat mummon ja papan iltapalapöytäämme monta kertaa viikossa. Whatsappissa puolestaan kuulee, mitä rakas serkkulauma toisessa mummolassa oikein puuhaa.Tällä hetkellä välimatkaa Suomeen on yli kuusituhatta kilometriä, mutta se kutistuu aina, kun avaamme Skypen. Lapsi näyttää piirustukset, tuoreimmat mustelmat polvista ja kertoo vitsejä, joille isovanhemmat ovat juuri otollinen yleisö.Lapselle on itsestäänselvyys elää modernissa nykymaailmassa, jossa voi olla helposti läheinen, vaikka ei olisikaan lähellä. Onnea on isovanhemmat, jotka ajattelevat samoin.