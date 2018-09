Kun vuonna 1924 auton takapenkiltä löytyi kaksi ammuttua miestä, sivulliset sotkivat rikospaikan – silloin Suomessa ymmärrettiin, että poliisit tarvitsevat kunnon koulutuksen

Kotimaa

Kun vuonna 1924 auton takapenkiltä löytyi kaksi ammuttua miestä, sivulliset sotkivat rikospaikan – silloin Suo

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisikoulutus

Osataan

Nyt

Poliisiammattikorkeakoulun

Kapiaisen

Vielä

Poliisiammattikorkeakoululla Hervannassa on avoimet ovet lauantaina 8. syyskuuta. Kävijät voivat ensi kertaa tutustua muuten suljettuun harjoituskaupunkiin. Koko perheelle suunnatussa tapahtumassa esitellään poliisin koulutusta ja toimintaa.