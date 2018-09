Sukulaislapsiaan hyväksikäyttänyt mies tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen – Vaimolle aiheutuvat lumenluontivaikeudet eivät lieventäneet tuomiota

Kotimaa

hovioikeus on pitänyt voimassa 67-vuotiaalle miehelle tuomitun vankeusrangaistuksen kahden sukulaislapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies sai kaksi vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta. Toinen hyväksikäytöistä oli oikeuden mukaan törkeä.Uhrien suojelemiseksi HS ei julkaise tuomitun nimeä.Mies oli vaatinut hovioikeutta alentamaan tuomiotaan, mutta Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio pysyi voimassa.julkisen selosteen mukaan mies oli käyttänyt 6–8-vuotiasta tyttöä hyväkseen yli kahden vuoden ajan.Vakavin teko käsitti sukupuoliyhteyden. Mies oli sormin tunkeutunut tytön emättimeen ja liikutellut sormeaan siellä useita minuutteja. Hän oli myös nuollut tytön alapäätä.Mies oli muuten kosketellut tai kourinut kämmenellään tytön alapäätä vaatteiden päältä.Oikeuden mukaan teko oli lapselle erityisen vahingollinen, koska biologisen sukulaisuuden takia lapsi tunsi miestä kohtaan erityistä luottamusta. Teon moitittavuutta lisäsi se, että mies kielsi lasta kertomasta asiasta kenellekään.Toiseen lapseen kohdistuneet teot käsittivät sukuelimen koskettelua vaatteiden läpi. Myös toinen uhri joutui tekojen kohteeksi yli kahden vuoden ajan. Teot tapahtuivat vuosina 2011–2015.rangaistuksen lieventämistä sen takia, että hän oli jo esitutkinnassa tunnustanut teon. Käräjäoikeuden mukaan tapahtumien kulku selvisi kuitenkin pääasiallisesti lasten kuulemisessa.Mies tunnusti esitutkinnassa teot, mutta hän ei kertonut niistä oma-aloitteisesti. Tämän vuoksi tunnustusta ei voida ottaa huomioon lieventävänä seikkana, oikeus päätti.Mies pyysi myös kohtuullistamaan tuomiota muun muassa korkean ikänsä ja huonon terveytensä takia. Hän myös huomautti, että vankeusrangaistuksen takia omakotitalon lumenluonti ja polttopuiden tekeminen tuottaisivat hänen vaimolleen ylivoimaisia vaikeuksia.Oikeus ei pitänyt mitään näistä seikoista sellaisina, joiden takia rangaistusta voitaisiin kohtuullistaa.Mies määrättiin myös maksamaan korvauksia lapsille.Törkeän hyväksikäytön kohteeksi joutunut lapsi saa yhteensä 20 000 euron korvaukset kärsimyksestä ja tilapäisestä haitasta. Toinen lapsi saa 3 500 euron korvaukset.on vireillä hanke, jolla kiristettäisiin rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta.Rangaistusasteikko törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä pysyisi ennallaan, eli rangaistus on yhdestä kymmeneen vuoteen vankeutta.Lakiin kaavaillaan kuitenkin kokonaan uutta rikosnimikettä kaikkein törkeimpiä rikoksia varten.Törkeästä lapsen raiskauksesta voitaisiin tuomita tapauksissa, joissa tekijä nykylain mukaan tuomittaisiin sekä törkeästä raiskauksesta että sukupuoliyhteyden käsittävästä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vähimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.Lakihanke on parhaillaan lausuntokierroksella.