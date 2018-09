Kotimaa

Mies kuoli ulosajossa Hausjärvellä

kuoli ulosajossa Hausjärvellä, kertoo Hämeen poliisi.Sivullinen ilmoitti hätäkeskukseen lauantaiaamuna havainneensa tieltä suistuneen ja keulastaan pahoin vaurioituneen auton Hausjärven Ojantaustiellä. Ilmoittaja kertoi, että auton sisällä on elottoman oloinen ihminen.Paikalle saapunut pelastushenkilöstö totesi auton kuljettajan, noin 30-vuotiaan suomalaisen miehen kuolleeksi. Autossa ei ollut muita matkustajia.oli poliisin tiedotteen mukaan suistunut pientareelle mutkassa ja törmännyt tien laidassa olevan talon seinään. Onnettomuus tapahtui todennäköisesti jo tunteja ennen sivullisen ilmoitusta.Poliisi kertoo, että kuljettaja on tunnistettu ja hänen omaisilleen on toimitettu kuolinviesti.