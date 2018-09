Kotimaa

Huhujen mukaan hallituksen seuraavat uudistukset kohdistuvat kulttuuriin: Fiktioloikka2018 nostaa Suomen kirja

Viime

Valtiovalta on

Lastenkirjailijat pääsevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runoilijoita varten

Elinkeinoministeriön vaatimuksesta

Parasta kaikessa

vuodet ovat olleet vaikeita Suomen koulutusjärjestelmälle ja muiden muassa yliopistoille. Niiden rahoitukseen on kohdistettu massiivisia leikkauksia ja pieneneviä määrärahoja on entisestään vähennetty siirtämällä osa rahoituksesta valtiovallan strategisiin hankkeisiin ja naamioimalla osia yritystuesta tutkimusrahoitukseksi.Hallitus on huhujen mukaan nyt soveltamassa samoja lääkkeitä kirjallisuuteen. Kun turhat apurahat on leikattu pois ja loput siirretty valtiovallan tilaustöiksi, Suomen kirjallisuus nousee ennen näkemättömiin huippusuorituksiin. Huhujen mukaan tulossa on lukuisia kirjallisia hankerahoituksia fiktioloikka2018-järjestelmän kautta.tilaamassa jännitysromaanin, jossa moderni tietotekniikka pelastaa sankarin kerran toisensa jälkeen pulasta. Tämä tukee muita digiloikkahankkeita, ja siihen saadaan lisärahoitusta tietotekniikkayrityksiltä.kilpailemaan siitä, kuka saa apurahan tehotuotetun lihan voimalla seikkailevasta turkisasuisesta supersankarista kertovaa kirjaa varten – näyttäisi siltä, että tähän hankkeeseen saadaan mukaan myös maatalousyrittäjät, turkistarhaajat ja ehkä puolustusministeriö.tilaukseen tulee kansallismielisiä marssilauluja, ja tietysti kirjasyksyn tähdeksi on nousemassa aynrandimainen kertomus keinottelijasta, joka pelastaa maailman ja tekee kaikista miljonäärejä. Kaikesta tästä rahoituksesta kirjailijamme pääsevät jo tänä syksynä kilpailemaan, mikä takaa teosten korkean tason.myös kotimaanmatkailu on huomioitu, ja hakuun tulee ainakin lukuromaani, jossa juonikuvioon kuuluvat kirjan konnan etelänmatkalta saatu sukupuolitauti ja sankariparin onnellinen kohtaaminen Kempeleessä. Toki jos aiheet eivät miellytä, voi seuraavaan vaalikauteen varustautua alkamalla jo nyt hahmotella sellutehtaan työläisistä kertovaa romaaniaihiota.toki on, että entisen holtittoman järjestelmän sijasta tästä rahasta tulee kilpailtua. Sen saamiseksi vaaditaan yksityiskohtainen viisivuotinen kirjoitussuunnitelma, yrityskumppani, joka osallistuu ainakin 20 prosentin rahoitusosuudella, ja pitchauspuhe eduskunnan pater noster -hississä oman hankkeen puolesta: jos romaania ei pysty myymään kolmessa minuutissa, ei sitä myöskään kannata kirjoittaa.Käyttöön otetaan myös soveltavan kirjallisuuden määritelmä. Sen myötä kirjallisuustukea voidaan jatkossa jakaa esimerkiksi yritysten markkinointiin; mainosaforismi noussee keskeiseksi tukea saavaksi kirjallisuusmuodoksi. Näin saadaan siirretyksi osia yritystuesta kirjallisuusmäärärahojen alle. Kirjallisuuttahan sekin vain tukee, koska mainoksen kirjoittajaksi tarvitaan kuitenkin tekstintuottaja, jolta yritys tilaa tekstin.On selvä, että suomalainen kirjallisuus ponnahtaa uudelle tasolle, kun yhä niukkenevia varoja kohdistetaan nyt entistä tehokkaammin ja yhteiskunnan kannalta entistä keskeisempiin valtiovallan määrittelemiin strategisiin hankkeisiin. Jos kerran tiede nousee huipulle tällaisilla keinoilla, ei ole mitään syytä uskoa, etteikö sama kuuri tekisi hyvää myös kirjallisuudelle. Eihän?