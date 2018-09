Kotimaa

Auto törmäsi karhuun Lappeenrannassa, karhuemo ja pentu kuolivat junaturmassa Lieksassa

Lieksassa

törmäsi karhuun sunnuntai-iltana puoli kahdentoista aikaan Lappeenrannassa Ylämaalla Jokimiehentiellä, poliisi kertoo tiedotteessa.Ilmoituksen täysikasvuiseen karhuun törmäämisestä teki hätäkeskukseen henkilöauton kuljettaja.Eläin oli törmäyksen jälkeen lähtenyt kulkemaan Ylijärven suuntaan.kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Auton lokasuoja vaurioitui lievästi.Suurriistavirka-apu (SRVA) on etsinyt karhua maanantaiaamusta lähtien. Eläintä on jäljitetty koirien avulla useiden kilometrien matkalta.SRVA:n mukaan karhu on jatkanut matkaansa loukkaantumattomana syvemmälle metsään.puolestaan sattui sunnuntaiyönä onnettomuus, jossa karhuemo ja pentu jäivät tavarajunan alle. Molemmat eläimet kuolivat.Onnettomuus havaittiin maanantaiaamuna Joensuun asemalla, kun junan keulassa oli verta ja karvoja.Suurpetoasiantuntijat löysivät eläimet läheltä Lieksan Vuonislahtea.Ruhot lähetetään Eviraan tutkittaviksi.