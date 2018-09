Kotimaa

Poliisi paljasti ison kokaiinibisneksen Pirkanmaalla – ryhmän epäilleen levittäneen jopa 5 000 käyttöannosta

Pirkanmaalla

on paljastunut iso kokaiiniliiga, jonka poliisi epäilee levittäneen lähes puoli kiloa ainetta.Sisä-Suomen poliisi on keväästä saakka tutkinut Pirkanmaalle ja muualle Suomeen ulottuneen kokaiinin myyntiorganisaation toimia, poliisi tiedotti maanantaina. Tapauksen esitutkinta on nyt päättynyt.Jutussa on seitsemäntoista epäiltyä, jotka kaikki ovat olleet joitakin aikoja poliisin kiinniottamina ja suurin osa myös tutkintavankeudessa. Pisimpään tutkintavankina olleen oikeus vapautti vastikään matkustuskieltoon.Organisaation epäillään levittäneen kokaiinia lähes puoli kiloa, marihuanaa puolitoista kiloa sekä subutex-tabletteja. Kokaiinin käyttöannos on keskimäärin 0,1 grammaa, joten käyttöannoksia on levitetty lähes 5 000. Rikoshyötyä epäillään saaneen yli 70 000 tuhatta euroa.mukaan viittä henkilöä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja kahtatoista muuta perusmuotoisesta huumausainerikoksesta. He ovat Suomen kansalaisia.Tutkinnassa on paljastunut muitakin rikoksia, kuten törkeä ampuma-aserikos, ampuma-aserikos, useita huumaantuneena ajamisia, räjähderikos, kätkemisrikoksia ja laiton uhkaus.Huumekauppa on jatkunut edelleen Tampereella, sillä elokuun lopusta alkaen poliisi on saanut kenttävalvonnassaan takavarikkoon ison määrän eri aineita: yli 30 grammaa kokaiinia ja yli 280 grammaa amfetamiinia. Se kertoo poliisin mukaan siitä, että levittäjiä ja maahantuojia täytyy olla useampia.