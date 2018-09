Kotimaa

Poliisi: Epäillyn henkirikoksen uhri saattoi joutua kiristyksen kohteeksi Tampereella

on ottanut kiinni kolme ihmistä, joiden osuutta Tampereella elokuussa tapahtuneeksi epäiltyyn henkirikokseen se selvittää.Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että epäilty henkirikos tapahtui 22.–23. elokuuta Tampereen Atalan kaupunginosassa.Poliisi löysi 69-vuotiaan henkilön kuolleena tämän kotoa 23. elokuuta. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen perusteella uhrin epäillään kuolleen väkivallan seurauksena.esittää kolmea tekoon osalliseksi epäiltyä vangittavaksi tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.Epäillyistä kaksi on miehiä ja yksi nainen. Poliisi epäilee, että rikoksen uhri on joutunut kiristyksen uhriksi.Tutkinnallisista syistä poliisi ei julkaise tapahtumaan liittyviä yksityiskohtia.