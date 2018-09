Mies neuvoi Facebook-sivuillaan niksejä vastaanottokeskuksen polttamiseen – Oikeus tuomitsi sakkoja julkisesta kehottamisesta rikokseen

Kotimaa

Mies neuvoi Facebook-sivuillaan niksejä vastaanottokeskuksen polttamiseen – Oikeus tuomitsi sakkoja julkisesta

Vastaanottokeskuksen

Syyttäjä nosti

Vaasan hovioikeus

tuhopolttoneuvoja jaellut 39-vuotias mies on saanut sakkoja julkisesta kehottamisesta rikokseen. Vaasan hovioikeus on pitänyt voimassa miehelle tuomitun 50 päiväsakon rangaistuksen. Hän joutuu maksamaan 600 euroa sakkoja.Mies linkitti joulukuussa 2015 Facebook-seinälleen uutisen, joka koski kolme kuukautta aiemmin tapahtunutta tuhopolttoyritystä. Turun Runosmäessä oli yritetty polttaa turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilaksi kaavaillun tyhjän koulun ulko-ovea.Mies kutsui yritystä ”hienoksi ja kunnioitusta herättäväksi”, mutta toteutusta heikoksi. Sen jälkeen hän antoi yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka talon saa palamaan ainakin niin pahasti, että sammutusvesi tekee sen käyttökelvottomaksi.Lopuksi mies totesi, että koska tuomio on sama riippumatta siitä, viekö vastaanottokeskuksen ullakolle 50 litraa bensaa vai heittääkö sen seinään puolikkaan Lasol-pullon, kannattaa tehdä ”samalla vaivalla” pahempi teko.miestä vastaan syytteen julkisesta kehottamisesta rikokseen.Mies kiisti syytteen. Hän ei mielestään kehottanut rikokseen vaan ainoastaan neuvoi, kuinka talo saadaan parhaiten syttymään, jos joku haluaisi sen tehdä.Satakunnan käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen rikokseen. Oikeus totesi, että kirjoitus julkaistiin tilanteessa, jossa yhteiskunnallinen ilmapiiri oli turvapaikanhakijoihin kohdistuneiden rikosten takia kärjistynyt ja jännittynyt.Kirjoituksen asiayhteydestä ja siihen linkitetystä uutisesta oli pääteltävissä, että puhe oli nimenomaan vastaanottokeskuksen polttamisesta.piti tuomion voimassa, mutta perusteli tuomiota vielä tarkemmin.Jotta kehotus olisi rangaistava, sen tulee aiheuttaa vaara siitä, että rikos tai sen yritys tehdään tai että se muuten vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta.Tässä tapauksessa mies viittasi kirjoituksessaan jo tapahtuneeseen tuhopolttoyritykseen. Mies suhtautui rikokseen hyväksyvästi ja antoi yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten rikoksen voisi tehdä paremmin. Kirjoituksessa myös vähäteltiin rangaistusta, oikeus totesi.”Vallitsevassa asenneilmapiirissä [miehen] kirjoitus on aiheuttanut vaaran, että rikos tai sen yritys tehdään. Kirjoitus on myös selvästi vaarantanut yleistä järjestystä ja turvallisuutta ottaen huomioon, että se koskee hyvin vakavaa rikosta, joka lisäksi koskettaa haavoittuvassa asemassa olevaa väestöryhmää.”Hovioikeus painotti, ettei tällainen kirjoitus nauti sananvapauden suojaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole antanut suojaa vihapuheelle tai sellaisille lausumille, jotka ovat ihmisoikeussopimuksen perusarvojen vastaisia, oikeus korosti.