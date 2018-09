Poikkeuksellinen aivotutkimus selvittää Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten piileviä asenteita – aivoja tutkittiin ”saippuaoopperamaisen” tarinan aikana

Kotimaa

Poikkeuksellinen aivotutkimus selvittää Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten piileviä asenteita – aivoja tutk

Suhtautuvatko

Tutkimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaavia

Miten

IAT-testillä

Entä

Tällaisia