Huumeliiga sai peräti  90 vuotta vankeutta – Yhden ihmisen vuorokausi vankilassa maksaa enemmän kuin yö hyvässä hotellissa

Kotimaa

Huumeliiga sai peräti 90 vuotta vankeutta – Yhden ihmisen vuorokausi vankilassa maksaa enemmän kuin yö hyväss

Pirkanmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällainen

Vankien

Tampereella

Ihan näin

Vankeusvuosimäärää

Samaa

Vankiloissa