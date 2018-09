Kotimaa

Hirvikärpäsiä on nyt hurjasti, ja ne ovat äkäisempiä kuin Ruotsissa – Asian­tuntijat kertovat, mistä se johtuu

Ruotsalaisilla

Miksi suomalaisia näin koetellaan?

Hellekesän jälkeen Suomen metsissä on meneillään hurja hirvikärpässyksy. Miksi hirvikärpäsiä on juuri nyt niin paljon?

Kuinka laajalle hirvikärpänen on levinnyt?

Miksi hirvikärpänen käy ihmisen kimppuun?

Tekevätkö ne iholla vahinkoa ja levittävätkö tauteja?

Miten hirvikärpäsiltä voi välttyä?

Tapaako hirvikärpäsiä taajamissa?

Millainen piina hirvikärpänen on hirvelle?