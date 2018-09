Kotimaa

Tulli: Salakuljetusrinki tuonut Ruotsista Suomeen nuuskaa kaikkiaan 12 700 kiloa

Tulli

Tullin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääepäillyllä

Esitutkinnassa

epäilee, että kahdeksan ihmistä on parin viimeksi kuluneen vuoden aikana salakuljettanut Ruotsista Suomeen yhteensä noin 12 700 kiloa nuuskaa. Vältettyjen valmisteverojen määrä on Tullin mukaan noin 4,6 euroa.Tulli kertoo tiedotteessa kyseessä olevan ammattimaisesti järjestäytynyt salakuljetusrinki.Epäillyt salakuljetukset on tehty vuosina 2016–2018.esitutkinta on kohdistunut kahdeksaan epäiltyyn. Pääepäiltynä on noin 50-vuotias Ruotsissa asuva Suomen kansalainen, jonka apuna on ollut Ruotsissa asuva nuorempi henkilö, Tulli kertoo.Suomalaiset epäillyt asuvat Kainuussa, Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.Tullin mukaan kaikkia epäiltyjä epäillään törkeästä veropetoksesta ja salakuljetuksesta.ja hänen apurillaan on Tullin mukaan ollut asiakkaina ainakin kolme tukkuostajaa ja useita muita asiakkaita Suomessa. Nämä ovat ostaneet nuuskan ruotsalaisesta kaupasta. Pääepäilty ja hänen apurinsa sitten lastanneet nuuskan ajoneuvoihin ja tuoneet sen vastaanottajille ennalta sovittuun paikkaan Kemin ja Tornion alueelle.Epäillyt salakuljettajat ovat käyttäneet useita autoja, joilla nuuskaa on kuljetettu 50–100 kilon erissä. Nuuska on päätynyt pääasiassa pääkaupunkiseudulle.on selvinnyt myös, että kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa epäiltyä on välivarastoinut nuuskaa konttiin ennen sen levittämistä. Suomalaiset vastaanottajat ovat maksaneet Ruotsissa asuvalle pääepäilylle ja hänen apurilleen nuuskan salakuljettamisesta käteisenä 100–300 euroa toimeksiannolta.Pääepäilty on Tullin mukaan saanut salakuljetustoiminnasta jopa 80 000 euroa.Tapaus siirtyy syksyn aikana Lapin syyttäjänvirastoon syyteharkintaan