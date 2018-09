Kärsämäen koulusta erotettu rehtori harkitsee potkujen riitauttamista – ”Kun joku kompastuu, niin silloin sitä voidaan potkia”

Kotimaa

Kärsämäen koulusta erotettu rehtori harkitsee potkujen riitauttamista – ”Kun joku kompastuu, niin silloin sitä

Kärsämäen Frosteruksen koulusta potkut saanut rehtori Tuomo Pesonenhttps://www.hs.fi/haku/?query=tuomo+pesonen kertoo olevansa pettynyt kunnanhallituksen ratkaisuun virkasuhteen välittömästä purkamisesta ja harkitsee asian riitauttamista.



”Purkaminen kuulostaa aika rajulta, se on maksimaalisinta, mitä asiassa voidaan tehdä ilman oikeuslaitosta. Irtisanominenkin olisi riittänyt”, hän sanoo.



Kärsämäen kunta päätti maanantaina purkaa Pesosen virkasuhteen https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005831359.htmljulkisen seksuaalisen häirinnän vähättelyn takia. Taustalla oli myös pitkään jatkunut rehtorille sopimaton käytös, josta hänelle oli annettu aiemmin useita varoituksia.



Pesosta ei sinänsä yllätä, että ”kenkää tuli”.



”Kun joku kompastuu, niin silloin sitä voidaan potkia. Tämä on omaan näppäryyteen kaatumista, näinhän se käy. Yritin hyvää, ei onnistunut.”



Työnantaja kuuli Pesosta ennen virkasuhteen purkamista. Paikalla olivat Pesosen mukaan esimerkiksi kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä joitakin muita virkamiehiä ja kuntapoliitikkoja.



Pesosen mukaan hän piti kuulemistilaisuudessa puheen, mutta hänelle ei esitetty kysymyksiä.



”Kunnan johto ei halunnut missään vaiheessa kysyä, mitä se vittu tarkoittaa tai pillu”, hän sanoo.



Hän viittaa tällä siihen, että potkuista oli ”sovittu kabineteissa” jo ennen kuulemista. ”Vittu” ja ”pillu” -sanoja Pesonen käytti Ylen Mot-toimituksen haastattelussahttps://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/11/rehtori-vertaa-oppilaiden-kokemaa-seksuaalista-hairintaa-kouluruokaan-pitaa, joka koski sitä, miksi hänen johtamassaan koulussa esiintyy niin paljon seksuaalista häirintää.



Kunnanhallitus moitti Pesosta alatyylisestä retoriikasta potkuista päättämisen yhteydessä.



Kunnan mukaan virkasuhteen purkaminen on myös viesti siitä, ettei rehtori voi käyttää alatyylistä ilmaisua julkisesti, vaan kasvattajien esimiehen pitäisi toimia tässäkin mielessä esimerkillisesti.



Viranhaltijan kuuleminen kuuluu lain mukaiseen menettelyyn ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai virkasuhteen purkamista.



Pesosen mukaan potkujen riitauttaminen ei ole poissuljettua, mutta hän ei ole vielä keskittynyt aiheeseen.



”Nythän voi pohtia, olisiko se kiva kokemus, saavuttaako sillä mitään ja kuinka paljon asioita haluaa kaivella ja mitä se kaivelu parantaa”, hän sanoo.