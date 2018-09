Tolppakamera käräytti saman kuskin yli 90 kertaa pienestä ylinopeudesta – Poliisi väläyttää ajokieltoa näin monesta huomautuksesta, rikosoikeuden professori tyrmää

Kotimaa

Tolppakamera käräytti saman kuskin yli 90 kertaa pienestä ylinopeudesta – Poliisi väläyttää ajokieltoa näin mo

Poliisin

https://twitter.com/DPasterstein/status/1041682490992336897

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Ajokorttilain

Tutkinnanjohtaja

Itä-Suomen