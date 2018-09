Kotimaa

Pikkupojan hampaat reikiintyivät ikenen tasolle – äiti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen lapsensa hammashoidon laiminlyönnistä

Kolmikymppinen

Lääkärinlausunnon

Oikeudessa

Lääkärinlausunnon

Oikeuden mukaan

pohjoissuomalainen äiti on tuomittu ehdolliseen vankeuteen lapsensa hammashoidon laiminlyönnistä.Vuonna 2013 syntyneen pojan hampaita harjattiin vain satunnaisesti ja lapsen hammashoitolakäyntejä laiminlyötiin. Tämän takia pojan hampaat reikiintyivät poikkeuksellisen paljon.Tilanne meni niin pahaksi, että 2,5-vuotiaalta lapselta poistettiin nukutuksessa seitsemän ja paikattiin kuusi hammasta. Kaikki yläetuhampaat olivat sulaneet ikenen tasolle reikiintymisen takia.Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa äidille tuomitun 30 päivän ehdollisen vankeusrangaistuksen vammantuottamuksesta. Rangaistukseen sisältyi myös tuomio 6-vuotiaan tytärpuolen pahoinpitelystä.mukaan ensimmäisellä hammaslääkärikäynnillä kymmenen kuukauden ikäisen lapsen hampaat eivät vielä olleet reikiintyneet, mutta vuotta myöhemmin tilanne oli jo poikkeuksellisen huono. Tällöin äitiä oli kehotettu hoitamaan pojan hampaita paremmin.Lääkärinlausuntojen mukaan hampaiden reikiintymiseen vaikutti huonon hoidon lisäksi ruokavalio.Syyttäjän mukaan pojalle juotettiin paljon sokerimehuja ja syötettiin keksejä, karkkeja ja sipsejä. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei tästä ole näyttöä, sillä äiti sanoi antaneensa lapselle normaalia kotiruokaa.Äiti kiisti syytteen. Hän katsoi huolehtineensa poikansa suun ja hampaiden terveydestä riittävän huolellisesti.Äidin mielestä hampaiden harjaamatta jättämisellä ei ole suoraa syy-yhteyttä hampaiden reikiintymiseen. Reikiintymisessä voi olla kyse perinnöllisestä taipumuksesta ja ruokailutottumuksista, hän sanoi.Äiti myönsi, että oman väsymyksen takia lapsen hampaat saattoivat silloin tällöin jäädä harjaamatta.kiisteltiin muun muassa siitä, milloin äidin vastuu alkoi. Syyttäjä oli määritellyt rikoksen alkamisajaksi pojan syntymän, mutta oikeuden mukaan vastuu alkoi vasta siitä, kun lapsi sai ensimmäiset maitohampaansa. Tämä tapahtuu noin neljän kuukauden iässä.Rikos päättyi, kun huoltovastuu siirtyi äidiltä sijaisvanhemmille lapsen ollessa 2,5-vuotias.Siihen asti äidillä oli lähivanhempana velvollisuus huolehtia lapsen hampaista. Oikeus piti selvänä, että äiti tiesi, miten hampaita tulisi hoitaa.”Yleisesti on tiedossa, että varsinkaan lapsen hampaiden kunnossa pysymisen kannalta ei ole hyväksi, mikäli lapsi juo runsaasti sokeria sisältäviä juomia, sillä toistuvat niin sanotut happohyökkäykset vahingoittavat hammaskiillettä, minkä seurauksena hampaat lopulta reikiintyvät”, oikeus totesi tuomiossaan.perusteella oikeus piti mahdollisena, että lapsen hampaiden reikiintymiseen olivat voineet vaikuttaa myös perinnölliset tekijät. Ratkaisevaa merkitystä niillä ei kuitenkaan ollut, sillä lapsen siirryttyä sijaisvanhempien hoitoon sokerittomalle ruokavaliolle reikiintyminen loppui.Lääkärinlausunnossa perintötekijöiden osuus tyrmättiin. Lausunnon mukaan kyse oli ”suuresta huolimattomuudesta potilaan hammashygieniassa ja todennäköisesti hiilihydraattipitoisesta ruokavaliosta”.Hovioikeus kuuli uutena todistajana hammaslääkäriä, jonka mukaan pojan hampaiden reikiintyminen ei johtunut perintötekijöistä, vaan vähintään vuoden ajan jatkuneesta hoidon laiminlyönnistä.äiti ei ollut kokonaan laiminlyönyt lapsen hampaiden hoitoa. Hammaslääkärissä oli käyty, mutta käynnit olivat toistuvasti useita kuukausia myöhässä.Äiti ei kuitenkaan ollut tahallaan vahingoittanut poikansa terveyttä. Tämän takia syyttäjän ensisijainen syyte pahoinpitelystä hylättiin.Sen sijaan äiti tuomittiin toissijaisen syytteen perusteella vammantuottamuksesta, koska hän oli huolimattomuudellaan aiheuttanut poikansa hampaiden reikiintymisen.Pojan edustaja oli vaatinut äitiä korvaamaan lapselle 8 000 euroa kivusta ja särystä sekä puremis- ja syömishaitasta. Hovioikeus määräsi äidin maksamaan lapselle 4 000 euroa.