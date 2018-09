Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

Kotimaa

Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus al

Lauri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miessakit

”Usein he sanovat, että muutaman kerran se on lyönyt.”

On niitäkin

Sarlinin

Lähisuhdeväkivaltaa

”Kun puoliso nostaa sormen, heti ymmärretään, että nyt turpa kiinni.”

Miehille

Lauri

”Lauri” ei poikkeuksellisesti esiinny jutussa oikealla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.