Kotimaa

Päiväkoti vai kotihoito? Syyllisyys kalvaa pienten lasten vanhempia, kertoo tuore tutkimus

Pitäisikö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

”Ite vaan kokee, et sen lapsen on nyt parast sit kuitenkin ol viel niitten, vanhempiens kans noin pienenä. Et se on semmost, [saa] rauhas ihmetellä maailman menoo ja ne vanhemmat on sit ne ketä siin, opastaa kaikis jutuis.”

Tutkimuksessa

”Sil oli, iso merkitys mulle henkilökohtasesti, et en oo, just, et mul on vähän jotain itsenäisyyttä et mä voin osallistua meidän perheen talouteen. (...) Ei ehkä omalle luonteelle sopinut ihan hirveen hyvin tämä kotiäidin rooli, pidemmän päälle. Toki ihan pienen kanssa se on tärkee. (...) Must ainaki tuntuu siltä, että se on hänelle hyväksi, että mä voin hyvin ja mä pääsen tekemään jotain, mielekästä enkä ole stressaantuneena kotona.”

”Kyl mä olisin ehkä halunnu olla pidempäänki, kotona ja hoitaa. Mut sit ku rahallinen puoli ei oikein antanu periks ni sit oli pakko just lähtee töihin. Ja kun mul ei tääl kauheesti tukiverkkoo oo.”

Terävän

Tutkijana