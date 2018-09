Ensihoitajille ehdotetaan rajuja poliisivaltuuksia – Ammattiliittoa huolettaa: Joutuisivat viemään mielenterveyspotilaita pakkohoitoon ilman virkavaltaa

Kotimaa

Ensihoitajille ehdotetaan rajuja poliisivaltuuksia – Ammattiliittoa huolettaa: Joutuisivat viemään mielenterve

Ensihoitajille

https://www.hameensanomat.fi/uutiset/terveydenhuollon-henkilokunta-on-saamassa-poliisivaltuuksia-ambulanssihenkilokunta-pelkaa-tyoturvallisuutensa-puolesta-243682/

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaali- ja terveysministeriö