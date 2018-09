Kotimaa

Poliisin ratsaama Airiston helmi on ollut Paraisilla esillä lähinnä myönteisessä valossa, sanoo kaupungin­hall

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paraisten

Kaupungin

Kaupunginvaltuuston

Airiston Helmen

Lindström