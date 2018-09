Poliisi: Kiihtelysvaaran kirkon polttaja käytti ehkä palavia nesteitä – rikoksen todennäköisyys entistä vahvempi

Kotimaa

Poliisi: Kiihtelysvaaran kirkon polttaja käytti ehkä palavia nesteitä – rikoksen todennäköisyys entistä vahvem

Kiihtelysvaaran kirkon palo vaikuttaa entistä vahvemmin rikokselta, kertoo Itä-Suomen poliisi tiedotteessaan.Varhain sunnuntaina palaneen kirkon rauniot ovat illan ja yön aikana jäähtyneet siinä määrin, että poliisi ja pelastuslaitoksen palonsyyntutkija pääsivät maanantaiaamuna tutkimaan palopaikkaa. Tutkinnassa on ollut mukana myös kaksi poliisin palokoiraa.”[Koirien] ilmaisut viittaavat tässä vaiheessa siihen, että kirkon sytyttämisessä on käytetty mahdollisesti palavia nesteitä. Näin ollen todennäköisyys sille, että kirkon paloon liittyy rikos, on entistä vahvempi”, poliisi toteaa tiedotteessa.Palopaikalta otettuja näytteitä lähetetään laboratorioon tutkittaviksi.Vuosina 1769–1770 rakennettu kirkko tuhoutui palossa täysin. Se oli yksi vanhimmista säilyneistä kirkoista Pohjois-Karjalassa. Sisältä saatiin pelastettua joitakin esineitä.poliisi tekee tutkimuksia yhdessä keskusrikospoliisin Joensuun yksikön kanssa. Tapausta tutkitaan törkeänä vahingontekona.Poliisi on päässyt puhuttamaan ensimmäisenä palopaikalle tulleita ihmisiä. He ovat kertoneet nähneensä, että kirkon koilliskulman ulkoseinä oli tulessa.Sunnuntain jälkeen silminnäkijähavaintoja ei ole saatu, ja poliisin saamat vihjeet ovat ”lähinnä arvailuja siitä, kuka voisi olla mahdollisesti teon takana”. Myöskään kiinniottoja ei ole tehty.Poliisi pyytääkin havaintoja ihmisiltä, jotka ovat liikkuneet Kiihtelysvaaran kirkon lähellä sunnuntain vastaisena yönä puolenyön ja aamuviiden välillä. Poliisia kiinnostavat erityisesti havainnot alueella liikkuneista ihmisistä ja autoista.Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai poliisin numeroon 02 954 564 61.