Venäjän tulli luopuu hankalasta ja kalliista vakuudesta – Nyt rahoitusyhtiön omistamalla autolla pääsee taas rajan yli

Venäjän tulli luopuu hankalasta ja kalliista vakuudesta – Nyt rahoitusyhtiön omistamalla autolla pääsee taas r

uuden tullilain aiheuttama ongelma otti ison askeleen kohti ratkaisua, kun Venäjän tulli vapautti maanantaina rahoitusyhtiöt hankalasta autovakuudesta.Suomen tulli tiedotti asiasta tiistaina iltapäivällä.Suomen tulli on vastikään toimittanut 21 autojen hankintaa Suomessa rahoittavan yhtiön tiedot Venäjän tullille. Suomen tulli kertoo, että sillä on rahoitusyhtiöiltä saatu lupa tietojen antamiseksi. Venäjän tulli ei nyt siis enää vaadi näiden yhtiöiden omistamilta autoilta vakuutta maahantulon yhteydessä.tuli esiin aiemmin syyskuussa. Venäjän uuden tullisääntelylain mukaan ulkomaisessa rekisterissä ja yksityiskäytössä olevia, saman omistajan nimiin rekisteröityjä ajoneuvoja saa olla samanaikaisesti Venäjän alueella väliaikaisesti tullitta vain yksi kappale. Näin siis esimerkiksi vain yksi tietyn pankin rahoittama auto olisi saanut olla Venäjällä samaan aikaan.Seuraavista samaan aikaan Venäjän alueelle saapuvista ajoneuvoista asetettiin maahantuontiverojen suuruinen vakuus, jonka määrä saattoi olla tuhansia euroja. Tämä sääntely siten käytännössä esti rahoitusyhtiöiden omistamien ajoneuvojen haltijoiden matkat Venäjälle. Rajalta käännytettiin vähintään satoja autoja.Nyt Venäjän tulli on jo lähettänyt alueellisille tulliviranomaisille määräyksen vakuudesta vapauttamiseksi. Se ei siis enää vaadi vakuutta maahantulon yhteydessä näiden yritysten omistamien autojen osalta.Suomen tulli on ilmoittanut rahoitusyhtiöille Venäjän tullin päätöksestä.Suomen tulli aikoo täydentää lähettämäänsä listausta tarpeen mukaan. Autojen haltijoiden kannattaa varmistaa omilta rahoitusyhtiöiltään, kuuluuko heidän autonsa omistava rahoituslaitos vakuudesta vapautettujen joukkoon.Venäjän tulli ehdotti jo aiemmin, että jos se saa ennakkoon tiedon luotettavasti toimivista rahoitusyhtiöistä Suomen tullilta, se voi vapauttaa harkintansa mukaan näiden yhtiöiden omistamat autot vakuuden asettamisesta.