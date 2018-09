Kotimaa

Naisen epäillään valmistelleen perheensä surmaamista Pohjois-Karjalassa – suunnitteli tuli­palon sytyttämistä

poliisi on saanut elokuun alussa aloittamansa esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa 34-vuotiaan naisen epäillään suunnitelleen ja valmistelleen perheensä surmaamista.Naisen perheeseen kuuluvat aviomies ja alle 6-vuotias lapsi.Esitutkinnan perusteella naisen tarkoituksena on ollut surmata perheensä sytyttämällä tulipalo perheen yhteisessä kodissa Pohjois-Karjalan haja-asutusalueella. Poliisi ei kerro tarkkaa tapahtumapaikkakuntaa.käynnisti esitutkinnan toiselta viranomaiselta saamansa tiedon perusteella.Poliisi epäilee, että nainen on suunnitellut rikosta vuoden 2018 alusta kesäkuuhun saakka. Jo ennen esitutkinnan aloittamista poliisi on tehnyt rikoksen ennaltaehkäisemiksi yhteistyötä lastensuojelu- ja terveysviranomaisten kanssa.Poliisin mukaan nainen on laatinut teon toteutusta varten yksityiskohtaisen suunnitelman ja valmistellut sen toteuttamista erilaisilla käytännön toimilla.perusteella poliisille on syntynyt käsitys, että viranomaisten yhteistyöllä ja esitutkinnalla se on saanut estettyä valmistelussa olleen vakavan väkivaltarikoksen.Asiasta kertova Itä-Suomen poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei se kerro tapauksesta tarkempia yksityiskohtia tai asianosaisiin liittyviä seikkoja heidän henkilöytensä suojaamiseksi.Tapauksen rikosnimikkeenä on törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Tapaus etenee seuraavaksi syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte on nostettava 4.10. mennessä.