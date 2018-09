40 metsästäjää etsi poliisin johdolla sutta Siilinjärvellä – petojahti päättyi tuloksettomana keskiviikkoiltana

Kotimaa

40 metsästäjää etsi poliisin johdolla sutta Siilinjärvellä – petojahti päättyi tuloksettomana keskiviikkoiltan

eivät saaneet keskiviikkona kiinni Siilinjärven taajamassa liikkunutta sutta. Poliisin johtamaan susijahtiin osallistui kaikkiaan 40 metsästäjää.Susi on liikkunut Siilinjärven taajamassa noin kaksi vuorokautta. Keskiviikkona Itä-Suomen poliisilaitos teki päätöksen eläimen lopettamisesta. Poliisi katsoi, ettei susi ole poistumassa alueelta ”omatoimisesti”, vaan jää taajaamaan aiheuttamaan vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Poliisin tiedotteen mukaan eläimen karkottaminen keskeltä tiheästi rakennettua ympäristöä ei ole käytännössä mahdollista.pyysi suurriistavirka-apua Siilinjärven riistanhoitoyhdistykseltä eläimen lopettamiseksi. Tehtävä kuitenkin lopetettiin tuloksettomana kello 21.Poliisi pyytää yhä Siilinjärven taajamassa asuvilta ja liikkuvilta ihmisiltä havaintoja suden liikkeistä. Ne tulee ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.Poliisi epäilee eläimen olevan yhä taajama-alueella. Poliisi kehottaa, että kotieläimet on syytä edelleen pitää sisätiloissa, jos siihen on mahdollisuus. Etsittävän suden ei toistaiseksi tiedetä aiheuttaneen koti- tai tuotantoeläinvahinkoja tai yrittäneen lähestyä ihmistä.