Kotimaa

Raju tuuli vienyt sähköt yli 10 000 taloudelta

Yön

Sähkökatkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aikana riehunut voimakas tuuli on katkaissut sähköt yli 10 000 taloudelta lähinnä länsirannikolla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Päijät-Hämeessä. Eniten katkoja on esiintynyt Porissa.Aiemmin aamusta ilman sähköjä oli yli 16 000 taloutta, mutta ongelmia on saatu korjattua varhaisaamun aikana. Pelastuslaitokset ovat saaneet runsaasti tehtäviä katkenneiden puiden vuoksi.odotetaan jatkuvan, sillä raju, jopa myrskylukemiin yltyvä puuskittainen tuuli puhaltaa torstainakin.Ilmatieteen laitoksen mukaan syvä matalapaine voimakkaine tuulineen liikkuu itään. Tuulen nopeus on paikoitellen jopa 23 metriä sekunnissa. Rannikolle on annettu aallokkovaroitukset.Sää on Ilmatieteen laitoksen luokittelun mukaan laajalti Suomessa torstain aikana vaarallinen.