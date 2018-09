Mikä kaatoi uuden luotsiveneen Porvoon edustalla? Tutkijat kertovat kaksi ihmishenkeä vaatineen turman syistä kello 10

Kotimaa

Mikä kaatoi uuden luotsiveneen Porvoon edustalla? Tutkijat kertovat kaksi ihmishenkeä vaatineen turman syistä

on saanut valmiiksi tutkintansa Porvoon edustan luotsiveneturmasta. Keskus julkistaa perjantaina kello kymmeneltä tutkintaraporttinsa turman syistä ja turvallisuussuosituksia uusien turmien välttämiseksi.HS uutisoi tutkinnan tuloksista tuoreeltaan.luotsiveneen ohjaamossa olleet kuljettaja ja turvamies kuolivat turmassa viime joulukuussa.Vene kaatui Emäsalon eteläpuolella lähellä Porvoon majakkaa, kun se oli menossa hakemaan luotsia pois luotsattavasta aluksesta.Luotsivene kellui meressä pohja ylöspäin, kun pelastajat saapuivat paikalle. Sitä yritettiin kääntää oikeinpäin, mutta vene upposi tuolloin runsaan kolmenkymmenen metrin syvyyteen.Merenkäynti oli Rajavartiolaitoksen mukaan tuolloin voimakasta.Sukeltajat löysivät vainajat ohjaamosta uppoamisen jälkeen ja kuljettivat heidät pintaan.Alus on sittemmin nostettu merenpohjasta tutkimuksia varten.oli uusi, niin sanottu nopea luotsivene. Se oli rakennettu viranomaisvaatimusten mukaisesti. Suomessa on käytössä useita samanmallisia luotsiveneitä.Onnettomuustutkintakeskus kertoi jo tammikuussa, että luotsiveneen ohjaamosta on käytännössä mahdotonta pelastautua, jos vene kaatuu.Ohjaamosta on vain yksi uloskäynti veneen peräkannelle. Veneen kaaduttua uloskäynnin avaamista vaikeuttaa siihen kohdistuva vesimassojen paine. Nämä asiat aiheuttavat onnettomuustutkijoiden mukaan merkittävän onnettomuusriskin.Luotsiveneestä vastannut Finnpilot Pilotage on tehnyt muihin veneisiin teknisiä muutoksia turman jälkeen.