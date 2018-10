Kotimaa

Tampereen ratikasta tulee tiilenpunainen – väri valittiin yleisöäänestyksellä

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havainnekuvat

Tampereelle

ratikasta tulee tiilenpunainen. Asia selvisi, kun äänestystulos julkaistiin maanantaina aamulla yhdeksältä.Vaunun väristä järjestetyssä yleisöäänestyksessä punainen väri sai 13 867 ääntä, joka oli 59 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Vaaleansininen sai 9 711 ääntä ja jäi kakkoseksi.Raitiovaunut maalataan metallihohtomaalia, joka tekee pinnasta eloisan. Toisena värinä on käytössä harmahtavan musta metallihohtomaali.Muitakin värivaihtoehtoja saatetaan silti nähdä, koska vaunuja saatetaan teipata eri teemojen mukaan. Nyt suunnitteilla on, että kalustoon kuuluisi kaksi teemaratikkaa, joista toinen on ratikkataiteen ja toinen kaupunkitapahtumien käytössä.värivaihtoehdoista julkaistiin Tampereella viime keskiviikkona. Viikonlopun aikana suosikkiväriään sai äänestää Tampere-päivän tapahtumissa ja netissä.Väri julkaistiin päivänä, jolloin Tampere täyttää 239 vuotta.Nämä kaksi väriä olivat ehdolla olevista väreistä yleisön suosikkeja myös viime keväänä tehdyssä verkkokyselyssä. Tuolloin ehdolla oli myös tummansininen, mutta se karsiutui pois.Kuvista huomaa, että keulassa kulkee led-huomiovalonauha, mikä parantaa vaunun havaittavuutta ja kertoo sen kulkusuunnan.on tilattu 19 raitiovaunua, jotka ovat ForCity Smart Artic X34 -mallisia. Vaunut ovat 37 metriä pitkiä, kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia eli päistään identtisiä.Raitiovaunut valmistetaan Transtechin Kajaanin Otanmäen-tehtaalla. Ruuhka-aikaan niissä on tilaa 264 matkustajalle, istumapaikkoja on 104.Ratikka aloittanee liikennöinnin kesällä 2021, jolloin ratikkahankkeen ensimmäinen reittivaihe on valmis. Ratikka kulkee tuolloin Pyynikin ja Hervannan välillä, samoin keskustan ja Taysin välillä. Tämän jälkeen aletaan rakentaa sille jatkoa länteen, Lentävänniemeen asti.