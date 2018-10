Kotimaa

Migri perustaa turva­paikan­hakijoille uuden säilöön­otto­yksikön

(Migri) kertoo perustavansa Oulun vastaanottokeskuksen yhteyteen Heikinharjuun uuden 30 paikan säilöönottoyksikön.Suomessa on tällä hetkellä kaksi säilöönottoyksikköä, yksi Helsingissä Metsälässä ja toinen Konnunsuolla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Niissä on yhteensä 109 paikkaa, mutta Migrin mukaan paikkoja tarvitaan nyt lisää.voidaan ottaa säilöön esimerkiksi silloin, kun hänen henkilöllisyydestään on epäselvyyttä.Lisäksi hänet voidaan määrätä suljettuun säilöönottoyksikköön silloin, kun on odotettavissa, että hän piilottelisi välttyäkseen käännyttämiseltä tai maasta karkottamiselta.Säilöön ottamisesta päättää poliisi tai Rajavartiolaitos. Maahanmuuttovirasto kuitenkin vastaa säilöönottoyksikköjen käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.Uuden säilöönottoyksikön on määrä olla käytössä kesällä 2019.