Kotimaa

Ilmatieteen laitos: Syyskuu oli kymmenettä kertaa peräkkäin tavanomaista lämpimämpi

laitoksen mukaan syyskuu on ollut tänä vuonna Lappia lukuun ottamatta harvinaisen lämmin, mutta myös kylmä ja sateinen.Syyskuun keskilämpötila on sen mukaan ylittynyt Suomessa nyt kymmenettä kertaa peräkkäin, eli vuodesta 2009 lämpötila on ollut joka vuosi keskiarvoa korkeampi. Ilmatieteen laitos käyttää vertailukohtana vuosilta 1981–2010 olevaa lämpötila-aineistoa.kertoi maanantaina julkaisemassaan tiedotteessaan, että kuun keskilämpötila on ollut tänä vuonna 1–3 astetta tavanomaista korkeampi. Vastaavaan keskilämpötilaan päästään sen mukaan suurimmassa osassa Suomea yleensä kerran 10–30 vuodessaEtelärannikolla syyskuun keskilämpötila on ollut noin 14 astetta, kun Pohjois-Lapissa se oli vajaat kahdeksan astetta. Lämpimin päivä oli 8. syyskuuta, jolloin sekä Kemiönsaaressa että Salossa mitattiin 25,4 astetta.Samalla kyseessä oli kesän viimeinen hellepäivä. Yhteensä hellepäiviä oli 64, joka jäi yhtä päivää vajaaksi vuonna 2002 mitattua ennätystä.syyskuu oli kuun puoliväliin saakka tavanomaista lämpimämpi, kuun loppupuoli oli tavanomaista kylmempi. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin syy tähän oli 26. ja 27. päivä Suomen yli kulkenut Kuisma-myrsky, jonka jälkeen pohjoisesta purkautui kylmää ilmaa.Syyskuun viimeisinä öinä lähes koko maassa lämpötila painui pakkasen puolelle. Kuukauden alin lämpötila mitattiin 29. päivä, jolloin Muonion kirkonkylässä oli 9,5 astetta pakkasta.Ensilumi satoi Kilpisjärvelle neljää vuorokautta aiemmin 25. päivän aamuna.kesän jälkeen saapui myös tavanomaista enemmän sadetta varsinkin Etelä-Karjalasta Ylä-Lappiin ulottuvalla alueella. Itä-Suomessa sademäärä oli runsaassa 100 millimetrissä, kun Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa se oli 50 millimetrissä. Virolahden Koivuniemessä mitattiin kuukauden suurin sademäärä, 148,6 millimetriä.Tänä vuonna koko kasvukauden lämpösummaa on kertynyt ennätyksellisen paljon aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Lämpösumma kertyy päiviltä, joiden vuorokauden keskilämpötila on yli viisi lämpöastetta.