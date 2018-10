Kotimaa

Poliisi ottanut kiinni epäillyn Lahden kauppa­keskus­palon tutkinnassa

Poliisi on sunnuntai-iltana ottanut kiinni yhden ihmisen epäiltynä liittyen Lahden Mukkulassa torstain ja perjantain välisenä yönä palaneen kauppakeskuksen sytyttämiseen. Poliisin mukaan tutkinnassa on selvinnyt, että tulipalo oli tahallaan sytytetty.



Poliisin mukaan tekijöitä on ainakin kaksi. Kiinni otettua epäiltyä on tarkoitus kuulustella tänään maanantaina.



Tulipalosta tuli mittavat taloudelliset vahingot, mutta kukaan ei loukkaantunut. Kauppakeskuksesta osa tuhoutui, ja lisäksi tuli savu- ja vesivahinkoja.



Hämeen poliisi toivoo yleisöltä vihjeitä ihmisistä, jotka ovat liikkuneet ostoskeskuksen lähistöllä perjantaina aamuyöllä kolmen ja neljän välillä.