Kotimaa

Tampere valitsi työväenkaupungin punaisen, mutta onko se sittenkin Tapparan-oranssi?

Tampereella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja kun

on viime vuosina tehty rohkeita ratkaisuja kaupungin rakentamisessa, mutta ratikan värissä kaupunkilaiset halusivat selvästi muistaa perinteitä.Tiilen­punainen väri on kunnian­osoitus Suomen puna­tiili­pää­kaupungille ja ensim­mäiselle isolle teollisuus­kaupungille, jossa puna­tiili on ollut histo­riallisen keskustan pää­värejä jo 1800-­luvulta lähtien. Sinne punaisen tiilen sekaan sopii hyvin myös metallin­hohto­punainen, moderni ratikka.Tähän ei ole pystytty edes maailman punatiilipääkaupungissa ja Mansen esikuvassa Manchesterissa, jossa kulkee keulastaan keltainen ja kyljistään harmaa ratikka. Siihen verrattuna Tampereella valittiin hyvinkin tyylikäs vaihtoehto.Värivalinta herättää tietysti ajatuksen työväenkaupunki Tampereesta ja punaisesta yliopistosta. Äänestystulos oli osoitus myös sen puolesta, että Tampereella ei koeta tarvetta tehdä eroa siihen toiseen punaiseen menneisyyteen. Ratikan värivalinta tehtiin sattumoisin samana vuonna, kun kaupungissa on muisteltu sadan vuoden takaista, hirveätä kevättä 1918.tarkkaan eri valaistuksessa tutkii nyt valitun sävyn olemusta metallisista koepaloista, huomaa, että ei se ole oikeastaan ollenkaan punainen eikä varsinkaan punalipun punainen.Siinä on sävyjä tiilipinnan lisäksi myös poltetusta oranssista. Autokaupan väripaletissa sitä kutsuttaisiin todennäköisesti jollakin eksoottisella nimellä kuten Desert Sunset tai Orange Daydream.Ja kun vielä tarkemmin sitä tutkii kirkkaassa valossa, alkaa jo epäillä silmiään: ei kai siinä sittenkin ole häivähdys myös sitä Tampereella hyvinkin tunnettua oranssia, Tapparan oranssia?