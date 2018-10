Kotimaa

Kolmekymppisistä suomalaisista pian puolet ei kuulu enää mihinkään uskontoon

kuulumattomien osuus kolmekymppisten suomalaisten joukossa on viime vuosina noussut kiivaasti. Jos kehitys jatkuu samana, pian puolet heistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta.Uskontokuntiin kuulumattomia on eniten 30-39-vuotiaissa, jo 40 prosenttia ikäluokasta.Osuutta kasvattaa vieraskielisten kasvava määrä. Suomenkielisistä kolmekymppisistä kolmasosa ei kuulu uskontokuntiin, kun taas samanikäisistä vieraskielisistä mihinkään kuulumattomia on lähes 90 prosenttia.Seuraavaksi eniten uskontokuntiin kuulumattomia on nelikymppisissä, 34 prosenttia.Eniten uskontokuntiin kuuluvat vanhimmat ja nuorimmat: 70 vuotta täyttäneistä vain 14 prosenttia ja 19-vuotiaista ja sitä nuoremmista 18 prosenttia ei ole jäsenenä missään uskonnossa.Koko väestöstä neljännes ei tuoreen tilaston mukaan kuulu mihinkään uskontokuntaan.peräti 85 prosenttia ei ole minkään uskontokunnan jäsen, kun taas äidinkielenään suomea puhuvista 22 prosenttia ja ruotsia puhuvista 17 prosenttia ei kuulu uskontokuntiin.Tilastokeskus muistuttaa, että maahanmuuttajien osalta tieto uskontokunnasta ei anna aina oikeaa kuvaa.”Kaikki uskonnolliset yhdyskunnat eivät ole Patentti- ja rekisterihallituksen rekisterissä, eivätkä kaikki uskonnon harjoittajat liity seurakuntiin”, painottaa Tilastokeskus tiedotteessaan.uskontoihin kuulumattomia on enemmän miehissä, lähes kolmannes. Naisista uskontokuntien ulkopuolella on 23 prosenttia.Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Se ylitti miljoonan rajan vuonna 2010 ja viime vuoden lopussa määrä oli noussut jo lähes puoleentoista miljoonaan.