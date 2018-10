Kotimaa

mukaan Airiston Helmi -yritykseen kohdistuvat veropetosepäilyt ovat vahvistuneet. Krp kertoo tiedotteessaan, että kotietsintöjen jälkeen on löytynyt uutta näyttöä epäillystä pimeän työvoiman käytöstä.Käräjäoikeus vangitsi viikko sitten kaksi Airiston poliisioperaatiossa kiinniotettua miestä talousrikoksista epäiltynä. Tiistaina heidän vangitsemistaan käsitellään uudelleen.Krp esittää Venäjän kansalaista vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Viron kansalaista esitetään vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä avunannosta törkeään veropetokseen.Sen sijaan rahanpesuepäilyjen tueksi ei ole löytynyt sellaista näyttöä, että miehiä voitaisiin esittää vangittavaksi siitä, krp kertoo.Kaksikko vangittiin viime viikon tiistaina lievemmällä syytä epäillä -kynnyksellä myös rahanpesusta epäiltyinä.Toinen miehistä on ollut Airiston Helmen vastuuhenkilö ja toinen sen työntekijä.epäilee, että yrityksessä on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.Tutkinnassa on epäilyjä muun muassa törkeästä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Poliisin mukaan tapauksessa on useita epäiltyjä vangittujen miesten lisäksi.Krp on pyytänyt suojelupoliisilta apua kotietsintöjen yhteydessä takavarikoidun materiaalin läpikäymiseen. Myös Puolustusvoimilta on pyydetty tukea vieraskielisen materiaalin läpikäymisessä, krp:n tiedotteessa kerrotaan.Poliisi ei ole vahvistanut, mikä yhtiö on tutkinnan kohteena.