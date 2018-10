Lahden yliajomurhasta epäilty mies on syyllistynyt moniin rikoksiin – taustalla ryöstöjä, kaahailua, poliisiautosta karkaaminen ja 14-vuotiaan tytön pahoinpitely

Kotimaa

Poliisi

epäilee Lahden viimeperjantaisesta yliajomurhasta yhtä 22-vuotiasta ja kahta 20-vuotiasta miestä. Vanhin epäillyistä on syyllistynyt HS:n tietojen mukaan muutaman viime vuoden aikana lukuisiin rikoksiin kuten ryöstöihin, pahoinpitelyihin, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen ja ajokortitta ajamiseen.Poikkeuksellinen henkirikos tapahtui poliisin mukaan Katajakadulla Kiveriön alueella viime perjantaina iltakymmenen jälkeen. Parikymppinen nuori mies kuoli, kun henkilöauto ajoi hänen päälleen.Poliisi tutkii tapausta murhana ja vaatii tiistaina kolmea nuorta miestä vangittaviksi teosta epäiltyinä. Vangitsemisistunnot pidetään iltapäivällä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Uhri ja murhasta epäillyt miehet tunsivat poliisin mukaan toisensa. Tekoa on poliisin mukaan edeltänyt samana päivänä jonkinlainen riita.epäilty 22-vuotias mies on tuomittu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa rikoksista neljä kertaa vuosina 2014–2018. Kaikki tuomiot ovat lainvoimaisia.Tuorein 22-vuotiaan miehen tuomio on tämän vuoden toukokuulta.Hän sai tuolloin 80 päiväsakkoa rattijuopumuksesta, ajokortitta ajamisesta sekä poliisiautosta karkaamisesta kiinnioton jälkeen. Karkumatka oli jäänyt varsin lyhyeksi, sillä hänet löydettiin viidentoista minuutin kuluttua läheisestä ravintolasta.Ankarimman rangaistuksen hän sai toukokuussa 2015 neljästä ryöstöstä ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hän oli väkivallalla uhkaamalla vienyt omaisuutta uhreilta. Lisäksi hän oli kaahannut henkilöautolla kilpaa toisen auton kanssa Vesijärvenkadulla neljänkympin alueella yli satasta.Käräjäoikeus langetti nuorelle miehelle tuolloin rangaistukseksi puolitoista vuotta ehdollista vankeutta sekä 60 tuntia yhdyskuntapalvelua ja määräaikaisen ajokiellon. Oikeus määräsi miehen myös runsaaksi vuodeksi valvontaan, koska hänen katsottiin olevan vaarassa ajautua rikoskierteeseen.Mies sai samana vuonna myös tuomion 14-vuotiaan tytön pahoinpitelystä. Hän oli työntänyt kotibileiden yhteydessä tytön rappusia alas niin, että tämän olkaluu oli murtunut. Lisäksi tyttö oli saanut mustelmia ja kuhmun takaraivolle. Mies tuomittiin tästä teosta runsaaksi kahdeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.Mies syyllistyi pahoinpitelyihin myös jo alaikäisenä. Hänet tuomittiin vuonna 2014 kahdesta kauppakeskuksessa tapahtuneesta pahoinpitelystä.muulla murhasta epäillyllä miehellä ei ole vastaavaa rikostaustaa Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomioiden perusteella.Toinen 20-vuotias epäilty sai puolisentoista kuukautta sitten sakkotuomion rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Viime vuonna hän joutui itse laittoman uhkauksen ja pahoinpitelyn uhriksi. Häntä uhattiin pistoolilla ja suihkutettiin kaasusumuttimella kasvoihin.Toista 20-vuotiasta epäiltyä ei ole tuomittu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa rikoksesta.