Kotimaa

Teitittely yleistyy jälleen, mutta moni tekee sen väärin – Kokeile HS:n testillä, osaatko teititellä

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lappalaisen

Keitä

Teitittely

”Olisi hyvä ymmärtää, että joku yrittää olla kohtelias, vaikka ei kaikkia muotoja osaisikaan.”

Poukkoilu

HS kysyi asiakaspalvelijoilta, milloin he teitittelevät

Kokeile HS:n testillä, osaatko teititellä: