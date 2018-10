Kotimaa

Suojeleeko media väki­valta­rikosten uutisoinnissa joitakin ryhmiä? Kolmannes kansalaisista uskoo näin, kertoo

Noin kolmannes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehet suhtautuivat

Ihmisillä on

Tutkimuksessa

selvitettiin

Median käyttö