Kotimaa

Kiihtelysvaaran kirkon polttanut mies tunnusti tekonsa

Joensuun Kiihtelysvaaran kirkon polttanut mies on kuulusteluissa myöntänyt sytyttäneensä kirkon palamaan.



29-vuotias paikkakuntalainen mies on ollut vangittuna teosta epäiltynä. Poliisin mukaan kolmea muuta alkuvaiheessa pidätettynä ollutta ihmistä ei enää epäillä teosta.



Kiihtelysvaaran kirkko sytytettiin palamaan varhain sunnuntaiaamuna 23. syyskuuta. Poliisi on tutkinut tekoa törkeänä vahingontekona.



Joensuun poliisi on yhdessä keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksikön rikostutkijoiden kanssa jatkanut esitutkintaa kirkon polton osalta. Itä-Suomen poliisilaitos tiedotti esitutkinnan etenemisestä perjantaina.