Kotimaa

Ihmisoikeustuomioistuimelta harvinainen väliintulo: haluaa selvityksen, miksi Suomi on poistamassa irakilaista

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Migri uskoi,

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on puuttunut poikkeuksellisesti irakilaisen turvapaikanhakijan käännyttämiseen Suomesta. EIT on keskeyttänyt miehen maastapoistamisen asian tarkempaa tutkimista varten.EIT on myös pyytänyt Suomelta kannanottoa siihen, olisiko mies Irakissa joko hengenvaarassa tai olisiko hänellä riski joutua kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.Jokaisen henkeä suojellaan ihmisoikeussopimuksen toisessa artiklassa. Kolmosartikla puolestaan kieltää kidutuksen sekä epäinhimillisen ja halventavan kohtelun.Suomeen saavuttuaan mies kertoi, että hänet on Irakissa painostettu kääntymään shiia-muslimiksi ja liittymään puolisotilaalliseen shiiamilitiaan. Hänet oli myös kidnapattu.Maahanmuuttovirasto (Migri) hylkäsi marraskuussa 2016 miehen turvapaikkahakemuksen. Migri uskoi, että miehen kertomat asiat pitävät paikkansa. Hakemus kuitenkin hylättiin sillä perusteella, ettei Migri uskonut miehen jatkossa joutuvan vainon kohteeksi. Tätä Migri perusteli sillä, ettei mies enää työskennellyt korkea-arvoisena virkamiehenä.Turun hallinto-oikeus piti Migrin päätöksen voimassa maaliskuussa antamallaan päätöksellä. Asia on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelyssä.Mies olisi voitu poistaa maasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, koska sen päätös on täytäntöönpanokelpoinen. EIT kuitenkin puuttui asiaan. Kesäkuussa se määräsi käännyttämisen keskeytettäväksi, jotta asia voidaan tutkia tarkemmin.EIT:n väliintulosta ei voi päätellä, mikä sen lopullinen arvio asiasta on. Myös KHO voi päätyä asiassa toisenlaiseen lopputulokseen kuin hallinto-oikeus.