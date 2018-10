Kotimaa

Sadat suomalaissotilaat osallistuvat jättimäiseen Nato-sota­harjoitukseen Norjassa – mutta miksi?

Suomen

Nato kutsuu

Tridentissä

Trident Juncturen

puolustusvoimien joukot osallistuvat tämän kuun lopulla poikkeuksellisen suureen Nato-johtoiseen sotaharjoitukseen. Norjassa järjestettävään Trident Juncture 2018 -harjoitukseen osallistuu peräti noin 45 000 sotilasta ja siviiliä.Trident on laajin Norjassa järjestetty sotaharjoitus sitten kylmän sodan vuosien 1980-luvulla. Edellisen kerran Nato järjesti yhtä suuren harjoituksen vuonna 2002.Trident Juncturea korkean näkyvyyden harjoitukseksi, joita puolustusliitto järjestää kolmen vuoden välein. Edellisen kerran harjoitus järjestettiin Etelä-Euroopassa vuonna 2015.Suomesta Trident Junctureen osallistuu noin 600 sotilasta maa-, meri- ja ilmavoimista. Harjoitukseen on linkitetty myös toinen erillinen iso kansainvälinen harjoitus eli Northern Coasts, jossa Suomi toimii vetovastuussa.Northern Coasts järjestetään samaan aikaan Itämerellä, ja siihen osallistuu noin 1 800 suomalaista. Se ei ole Naton viidennen artiklan mukainen harjoitus, vaan siinä skenaariona on merellinen kriisinhallinta kehittynyttä vastustajaa vastaan.Trident Juncturen harjoitusalue ulottuu Suomen ilmatilaan asti. Suomen ilmavoimista onkin mukana kymmenkunta Hornet-hävittäjää, jotka toimivat Rovaniemeltä ja Norjasta käsin.Rovaniemelle saapuu myös yhdysvaltalaisia ja belgialaisia F-15- ja F-16-hävittäjiä sekä amerikkalaisia ilmatankkauskoneita. Oulun lentokenttä toimii harjoituksen varakenttänä.testataan puolustusliitto Naton viidennen artiklan mukaista kollektiivista puolustusta. Käytännössä Norja harjoittelee sotilaallisen avun vastaanottamista muista Nato-maista.”Artikla 5 on aika monessa harjoituksessa mukana. Ei ole mitään järkeä jäädä pois sen takia. Osallistumme harjoituksiin kuitenkin aina kumppanina.”Svanbergin mukaan Suomen ja Ruotsin osallistuminen Naton kumppaneina on luontevaa.”Harjoituksissa toimimalla meille selviää, kuinka Nato toimii kriisitilanteissa. Toisin päin Nato näkee, miten sen pitää toimia kahden sellaisen maan kanssa, jotka ovat sotilaallisesti liittoutumattomia.”Trident Juncture -sotaharjoituksen kulku on käsikirjoitettu niin, että vastakkain ovat pohjoisen ja etelän joukot. Pohjoisen joukot hyökkäävät ensin neljä päivää, kunnes etelän joukot tempaavat aloitteen ja aloittavat vastahyökkäyksen.Esimerkiksi suomalainen jääkärikomppania taistelee osana ruotsalaista prikaatia, joka kuuluu pohjoisen joukkoihin. Suomalainen rannikkojääkäriyksikkö toimii hollantilaiselta maihinnousualukselta käsin.kanssa samaan aikaan järjestettävään Northern Coasts -harjoitukseen osallistuu noin 4 000 sotilasta, 50 pinta-alusta ja yli 30 ilma-alusta. Mukana on Suomen lisäksi 13 muuta maata.Lokakuu onkin Puolustusvoimille poikkeuksellisen vaativa harjoituskuukausi. Trident Juncturen ja Northern Coastsin lisäksi Suomi on lähettänyt ensimmäistä kertaa Hornet-hävittäjiä Alaskassa järjestettävään Red Flag -harjoitukseen, joka pidetään 4.–19. lokakuuta. Se on yksi maailman vaativimpia ilmasotaharjoituksia.