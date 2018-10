Suomalainen vasikka ajelehti rajan yli Ruotsiin ja hoiti kesän ajan mökkiläisten nurmikoita – nyt Ruotsin viranomaiset aikovat lopettaa Paprikan

Kotimaa

Suomalainen vasikka ajelehti rajan yli Ruotsiin ja hoiti kesän ajan mökkiläisten nurmikoita – nyt Ruotsin vira

Viimeinen

Paprika-vasikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paprikan karkaaminen

Viljelijän

Ammuttuna