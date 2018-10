Kotimaa

Kokaiinin käyttö lisääntynyt entistä voimakkaammin pääkaupunkiseudulla – aine on vahvempaa kuin koskaan ennen

ovat perinteisesti käyttäneet hyvin vähän kokaiinia, mutta käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Kuluvan vuoden aikana käyttö on yleistynyt entisestään ainakin pääkaupunkiseudulla.Tuoreimpien jätevesitutkimusten mukaan pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla käytetään nyt enemmän kokaiinia kuin koskaan aikaisemmin. Suomessa liikkuva kokaiini on myös entistä vahvempaa.ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa jätevesitutkimuksilla huumeiden käytön kehitystä Suomessa. Tutkimuksilla saadaan tietoa käytöstä lähes reaaliaikaisesti.Jätevesitutkimusten mukaan kokaiinin käyttö on muutamana viime vuotena moninkertaistunut pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla.Tänä vuonna käyttö on lisääntynyt voimakkaammin kuin aiempina vuosina. Mittaustulokset ovat olleet ennätyksellisen korkealla tasolla.”Pääkaupunkiseudun tilanne heijastelee yleensä melko hyvin koko maan isoa kuvaa trendien osalta. Oletettavaa on, että kokaiinin käyttöä todetaan myös muualla maassa aiempaa enemmän väestötasolla”, sanoo THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar https://www.hs.fi/henkilo/Teemu+Gunnar kokaiinia käytetään Suomessa enemmän kuin ennen, se on edelleen selvästi harvinaisempi huume kuin esimerkiksi kannabis tai amfetamiini.Myös moniin muihin Euroopan maihin verrattuna suomalaiset käyttävät yhä varsin vähän kokaiinia.”Kansainvälisesti esimerkiksi Länsi-Eurooppaan verrattuna käyttö on vähäistä, mutta ei enää aivan marginaalista”, Teemu Gunnar sanoo.

