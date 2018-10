Kotimaa

seuratessani olen jäänyt pohtimaan, miten yksipuolisia argumentit molemmilla puolilla ovat. Toisella puolella ei tunnusteta sitä, että on kuin onkin olemassa työntekijöitä, jotka tekevät töitään haluttomasti ja huonosti, ja että pienyritykselle tällaiset ovat todellinen ongelma. Toisaalla taas tunnutaan uskottavan, että joka ikinen pienyritys palkkaisi innolla uusia työntekijöitä, kunhan vain uskaltaisi, ja että laajan työttömyyden taustalla on työntekijän liian vahva asema työnantajan suhteen.Totuus löytyy varmasti jostain näiden asenteiden keskiväliltä: jotkut työntekijät ovat työssään vastuuttomia, mutta ei työn puute yksin siitä johdu, etteivät työnantajat uskaltaisi palkata työntekijöitä, koska kuitenkin useimmat rekrytoitavat hoitavat työnsä vastuullisesti ja hyvin.Irtisanomissuojan vahvuus on tällä asteikolla jonkinlainen indikaattori siitä, kumpaa puolta uskomme enemmän. Jos kaikki työntekijät ovat todennäköisiä lusmuilijoita, irtisanomissuojan täytyy olla heikko, jotta useiden yritysten jälkeen työnantaja vihdoin löytää sen harvinaisuuden, joka tekee töitään kunnolla. Vahva irtisanomissuoja taas sopii hyvin, jos valtaosa työntekijöistä on vastuullisia ja vain harvat holtittomia, sillä muutaman yksittäistapauksen takia ei kannata muuttaa järjestelmää.liittyy nimittäin monia lieveilmiöitä. Heikko irtisanomissuoja luo työpaikalla yleisemmin epävarmuutta omasta asemasta. Jos työnantajalla on vankka puoluekanta, uskallanko olla yksityiselämässänikään näkyvästi toista mieltä? Entä jos sukupuolinen suuntautumiseni ärsyttää pomoa? Tai jos olen maahanmuuttokysymyksistä hänen kanssaan eri mieltä, tietääkö se lähtöpasseja töistä? Ei toki virallisesti sillä perusteella, vaan epätyydyttävän työpanoksen takia, sillä mitä heikompi irtisanomissuoja on, sitä vähemmän työnantajan täytyy todistella, että irtisanomisella on objektiivinen syy.Toisaalta vahva irtisanomissuoja tekee vaikeaksi erottaa työntekijää, joka tekee kaikkensa välttääkseen työn tekemistä tai tekee sitä luvattoman huonosti. Terve järki sanoo, että työsuhde on suhde, jossa toinen lupaa tehdä työnsä ja toinen maksaa siitä palkan. Palkan maksu on selkeästi määriteltävissä, mutta työpanos on paljon ongelmallisempi. Palkkarästeistä voi vetää työnantajan oikeuteen, mutta huonosti tehtyä työtä on vaikea todistaa.Entä jos teen työni huonosti vaikkapa vaikeitten perheolojen tai läheisen sairauden takia: töihin ei jaksa keskittyä, kun kotona menee huonosti. Kuinka paljon työnantajan on tätä ymmärrettävä ja odotettava tilanteen tulevan paremmaksi? Vai voiko hän vain potkaista työntekijän ulos ja ottaa uuden, virkeämmän?on perimmiltään kyse luottamuksesta keskivertosuomalaista kohtaan. Mitä useamman työntekijän uskoo olevan kunnollinen, sitä vähemmän irtisanomissuojaa on syytä heikentää, ja mitä heikompaa irtisanomissuojaa kannattaa, sitä vahvemmin uskoo suomalaisen työntekijän olevan lähtökohtaisesti epäluotettava. Irtisanomissuojakeskustelussa ei ole yhtä totuutta, vaan liukuva skaala suhtautumisia kanssaihmisiin.