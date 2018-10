Kotimaa

Tulli epäilee suurta Subutex-salakuljetusta – ”Tuhansia tabletteja ulkomailta Suomeen”

kertoo löytäneensä syyskuussa noin 1 400 Subutex-tablettia henkilöltä, joka pysäytettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkalla Ranskasta Espanjan kautta Suomeen. Tulli kertoo asiasta maanantaina julkistamassaan tiedotteessa.Saman henkilön epäillään tehneen aiemmin useita samanlaisia matkoja, joilta hänen epäillään tuoneen nyt löydettyjen lisäksi noin 2 800 Subutex-tablettia.Subutex on buprenorfiinia sisältävä lääke, jota käytetään huumeena. Lääkärin määräämänä sitä käytetään voimakkaana kipulääkkeenä ja opioidiriippuvaisten korvaushoitona huumevieroituksessa.epäilyn mukaan salakuljetetut huumeet oli tarkoitus levittää Varsinais-Suomessa. Tulli epäilee saman ihmisen myyneen myös aiemmin tuomansa Subutexit Varsinais-Suomessa. Epäilty on sieltä kotoisin.Lääkkeiden katukauppa-arvo on Tullin mukaan noin 210 000 euroa. Suonensisäisesti käytettynä 4 200 tabletista olisi Tullin mukaan saanut noin 16 800 käyttöannosta.