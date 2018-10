Poliisi tutkii laajaa rikosvyyhtiä: törkeitä huumerikoksia, kiristystä ja aserikoksia – osa epäillyistä United Brotherhoodin jäseniä

Kotimaa

Poliisi tutkii laajaa rikosvyyhtiä: törkeitä huumerikoksia, kiristystä ja aserikoksia – osa epäillyistä United

Poliisi

Tutkinta

Poliisi

Yhteensä

kertoo epäilevänsä rikollisjärjestö United Brotherhoodin jäseniä törkeistä ampuma-ainerikoksista sekä kiristys- ja huumausainerikoksista. Keskusrikospoliisi kertoi epäilyistä maanantaina julkaisemallaan tiedotteella.Poliisi kertoo takavarikoineensa tutkinnan yhteydessä noin kolme kiloa amfetamiinia, noin 5 500 Subutex-tablettia ja ja pienempiä määriä muita huumausaineita.Yhden kilon amfetamiinia poliisi kertoo onnistuneensa takavarikoimaan, kun se löysi paperilappuja, joihin oli merkitty huume-erän noutopaikka ja -aika. Laput löytyivät kotietsinnässä, joka tehtiin United Brotherhoodin kerhotilaan Tuusulassa.alkoi, kun Lounais-Suomen poliisi alkoi tutkia epäiltyä törkeää huumausainerikosta, jossa United Brotherhoodin Turun osaston epäiltiin välittävän huumeita Turun seudulla. Tutkinnan kuluessa poliisi alkoi epäillä osallisuudesta huumeiden välittämiseen myös rikollisjärjestön Helsingin osaston jäseniä.Tutkiessaan epäilyjä huumerikoksista poliisi alkoi epäillä United Brotherhoodin jäseniä Turussa ja Helsingissä myös kiristyksistä ja törkeistä ampuma-ainerikoksista. Poliisin mukaan yksi järjestön Helsingin osaston jäsenistä hankki huomattavan määrän ampuma-aseita järjestön käyttöön ja myytäväksi.Vantaalaiseen autotalliin hankittujen kymmenen aseen joukossa oli muun muassa konepistooleja, kiväärejä ja haulikoita, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi oli poliisin mukaan hankittu huomattava määrä patruunoita. Yhteensä poliisi kertoo takavarikoineensa noin 30 ampuma-asetta ja paljon ampumatarvikkeita.kertoo myös selvittäneensä tutkinnassa kaksi törkeää kiristystapausta. Poliisi epäilee, että ihmisiltä on kiristetty ja yritetty kiristää kahdella kertaa 20 000 euroa vedoten tekaistuun velkaan. Toisen kiristyksistä ovat poliisin mukaan tilanneet ihmiset, jotka istuvat pitkiä vankeustuomioita.eri rikoksista on epäiltyinä 24 ihmistä. Heistä 11 on poliisin tietojen mukaan United Brotherhoodin jäseniä.Tutkintaan ovat osallistuneet keskusrikospoliisin lisäksi Lounais-Suomen ja Helsingin poliisilaitokset. Helsingin poliisin ja keskusrikospoliisin tekemät tutkinnat ovat syyteharkinnassa. Lounais-Suomen poliisin tutkinta on siirtymässä syyteharkintaan lähiaikoina.