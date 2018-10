Syytteessä olevat poliisipäälliköt vaativat käräjäkäsittelyn lopettamista heti – Puolustuksen mielestä säännösten epäselvyyden takia ketään ei voida tuomita

Kotimaa

Syytteessä olevat poliisipäälliköt vaativat käräjäkäsittelyn lopettamista heti – Puolustuksen mielestä säännös

Poliisipäälliköiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaatimus

Oikeudenkäynnin