Hakijat eivät olleet yhdenvertaisessa asemassa lento-ruk:n kiistellyssä haussa – karenssin poisto suosi psykologisten testien uusijoita

Kotimaa

Hakijat eivät olleet yhdenvertaisessa asemassa lento-ruk:n kiistellyssä haussa – karenssin poisto suosi psykol

Ilmavoimien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lento-rukiin

Lento-rukin

Puolustusvoimien

Lento-ruk 93:n

Ilmasotakoulu