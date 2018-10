Kotimaa

Kaikkien syöpä pitää hoitaa iästä ja ennusteesta riippumatta, sanovat suomalaiset kyselyssä

syövät pitää hoitaa, riippumatta siitä, ovatko he työikäisiä tai kykeneviä maksamaan veroja. Myöskään potilaan ikä tai ennuste ei saa vaikuttaa.Näin katsovat niin syöpäpotilaat ja syöpälääkärit, kuntapäättäjät kuin potilaiden läheisetkin kyselytutkimuksessa, jonka lääkeyhtiö Amgen tilasi Success Cliniciltä ja TNS Kantarilta.Tutkimuksessa selvitettiin syöpähoitojen toteutumista ja hoitopäätöksiin liittyviä arvovalintoja. Siihen vastasi 740 kuntapäättäjää, lähes 200 syöpäpotilasta tai omaista, yli sata syöpälääkäriä sekä tuhat muuta suomalaista.hoito on Suomessa hyvää, mutta sen nopeudessa ja hoitovalinnoissa on parantamista, haastatellut tuhat suomalaista vastasivat. 80 prosentilla heistä on ollut syöpään sairastunut lähipiirissä.Lähes kaikki vastaajat katsoivat, että uusimpien ja tehokkaimpien syöpähoitojen pitäisi olla kaikkien saatavilla. Hoidon tulisi myös olla samantasoista eri puolilla maata.Lähes kaikki myös toivovat, että hoitoon panostetaan täysillä, vaikka se ei enää johtaisi parantumiseen. Sitä kaivataan myös yli 65-vuotiaille, jotta he saisivat mahdollisimman paljon laadukasta elinikää.Jos rajalliseen elinaikaan saisi lisää puoli vuotta tai vuoden, joka kolmas pitäisi sitä arvokkaimpana, mitä hän tietää. Sinä aikana moni haluaisi viettää aikaa läheistensä kanssa, järjestää asiat kuntoon, tehdä asioita, joista haaveilee, ja ylipäätään elää täyttä elämää.