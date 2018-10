Kotimaa

Poliisi varoittaa hengenvaarallisesta ilmiöstä Oulussa: Jotkut kopeloivat polkupyörän pyörän kiinnityksiä

Oulun

Pahimmassa

poliisille on tehty useita rikosilmoituksia vaarallisesta ilmiöstä, joka ajoittain nousee esiin.Muutama pyöräilijä on huomannut, että joku on käynyt tahallisesti löysyttämässä pyörän eturenkaan kiinnitystä. Tapauksia on tullut poliisin mukaan ilmi muun muassa koulujen ja eri liikuntapaikkojen pihoilla koulupäivän tai harrastuksen aikana.Ilmiö ei ole uusi, mutta tihutyö on viime vuosina tullut helpommaksi tehdä, koska pyörät ovat yhä useammin kiinnitetty haarukoihin niin sanotuilla pikalinkuilla. Ne voi siis avata pelkin käsin, ilman työkaluja.Oulun poliisi kertoo tapauksista, joissa polkupyöräilijä on lähtenyt liikkeelle pyörällään ja huomannut, että rengas onkin irti.tapauksessa pyörä on irronnut, pyöräilijä kaatunut ja seurauksena on ollut käsivamma. Teot ovat kohdistuneet lasten ja nuorten pyöriin, mutta joitain tekoja on kohdistunut myös aikuisten pyöriin.Poliisi tutkii tapauksia nyt muun muassa vahingontekoina, vammantuottamuksena tai pahoinpitelynä.Poliisi toivoo, että kotona ja kouluissa otetaan asia puheeksi. Kyseessä on poliisin mukaan hengenvaarallinen ilmiö, joka on syytä lopettaa heti alkuunsa. Pyöräilijöiden kannattaa aina tarkistaa ennen liikkeelle lähtöä, että renkaat ovat hyvin kiinni. Havaituista vahingonteoista poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen.